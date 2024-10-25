В Скопинском районе нашли разлагающийся труп мужчины

Тело 55-летнего местного жителя нашли в пятницу, 25 октября.

В пятницу, 25 октября, в селе Клекотки Скопинского района нашли разлагающийся труп 55-летнего местного жителя. Об этом сообщило издание «МК в Рязани».

Отмечается, что при жизни мужчина злоупотреблял спиртным. В доме, где он жил, отсутствовали «даже элементарные предметы мебели».

Следователь Скопинского МСО СУ СК по Рязанской области Валерия Голубева сообщила изданию, что на теле местного жителя не нашли телесных повреждений. Проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.

Фото «МК в Рязани» предоставил Скопинский МСО СУ СК по Рязанской области