В Сараевском районе сгорел фельдшерско-акушерский пункт

Инцидент произошел в деревне Ремизово-1 днем 24 октября.

В Сараевском районе сгорел фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Инцидент произошел в деревне Ремизово-1 днем 24 октября. Пожар тушил 7 человек. Пожарные работали на месте до восьми часов вечера.

Отмечается, что опасность создавал сильный порывистый ветер, способствующий сильному распространению огня, поэтому пожарным пришлось проливать соседний двухквартирный дом, который стоит в нескольких метрах от горящего здания.