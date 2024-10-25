В Рязанской области в субботу похолодает до -1 градуса
Температура воздуха по области ночью опустится до -1, +4 градусов, днем поднимется до +6, +11 градусов.
В Рязанской области в субботу похолодает до -1 градуса. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В субботу, 26 октября, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.
Ветер западной четверти, ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с.
Температура воздуха по области ночью опустится до -1, +4 градусов, днем поднимется до +6, +11 градусов.