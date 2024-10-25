В Рязани высадили еще 52 дерева

На улице Право-Лыбедской появилось около 20 лип, а на Ряжском шоссе — 32.

В пятницу, 25 октября, в Рязани высадили еще 52 дерева. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

По данным мэрии, на улице Право-Лыбедской появилось около 20 лип, а на Ряжском шоссе — 32. Деревья высадили ученики школы № 1, их родители и сотрудники ДБГ.

Отмечается, что на Московском шоссе в Рязани высадили уже более 100 лип. Акции по озеленению города продолжат в рамках осеннего посадочного периода.

Напомним, в Рязани начался первый этап озеленения города. В него вошли более 30 улиц в разных районах. В их числе улицы Свободы, Зубковой, Татарская, участки Московского шоссе и другие.