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В Рязани высадили еще 52 дерева
На улице Право-Лыбедской появилось около 20 лип, а на Ряжском шоссе — 32.

В пятницу, 25 октября, в Рязани высадили еще 52 дерева. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

По данным мэрии, на улице Право-Лыбедской появилось около 20 лип, а на Ряжском шоссе — 32. Деревья высадили ученики школы № 1, их родители и сотрудники ДБГ.

Отмечается, что на Московском шоссе в Рязани высадили уже более 100 лип. Акции по озеленению города продолжат в рамках осеннего посадочного периода.

Напомним, в Рязани начался первый этап озеленения города. В него вошли более 30 улиц в разных районах. В их числе улицы Свободы, Зубковой, Татарская, участки Московского шоссе и другие.