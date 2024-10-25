В Рязани откроется выставка к 100-летию со дня рождения балерины Майи Плисецкой

Зрители увидят работы Пьера Кардена, Ив Сен-Лорана, Бориса Мессерера, Валерия Левенталя и других.

В Рязани откроется выставка к 100-летию со дня рождения балерины Майи Плисецкой. Об этом сообщил региональный Минкульт со ссылкой на федеральное ведомство.

Экспозиция с названием «Плисецкая: полюс магии» будет показана в 2025 году.

Зрители увидят работы Пьера Кардена, Ив Сен-Лорана, Бориса Мессерера, Валерия Левенталя и других известных деятелей искусства, которые черпали вдохновение в таланте артистки.Фото: Министерства культуры Российской Федерации.