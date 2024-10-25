В Рязани из-за аварии на трех улицах отключили отопление и горячую воду
Под отключение также попали четыре детских сада и три школы.
В Рязани из-за аварии на трех улицах отключили отопление и горячую воду. Об этом сообщает пресс-служба рязанских теплосетей.
В пятницу, 25 октября, в районе дома № 10 на улице Бирюзова проводятся аварийно-ремонтные работы на магистральных сетях. В связи с этим до 17:00 без отопления и горячей воды остались следующие адреса:
- улица Станкозаводская, дома №№ 25, к1, 22/10, 24, 26, 28к1, 28/9, 27;
- улица Интернациональная, дома №№ 4к2, 4к1, 4, 3, 5к1, 2, 2к1, 8/29, 7а, 7, 11, 3к2, 15, 10, 12, 13к1, 2к2;
- улица Бирюзова, дома №№ 5к2, 5к1, 5, 1к2, 1к3, 1к4, 7, 6б, 7б, 2к1, 6, 6к2, 7к1, 7к2, 8, 8к1, 9/23, 1к1, 6к1, 1к7, 11, 12, 13, 14, 15к1, 10, 3, 15к2, 4, 1к5, 1к6, 1, 4к1, 1к8, 3к5, 3к4, 3к3, 3к2, 3к1, 4к2.
Работы также затронут:
- Детские сады №№ 16, 124, 3, 12-6;
- Школы №№ 58, 52, 56.