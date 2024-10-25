В России заработали первые автоматы по выдаче книг

Так называемые «библиотеки самообслуживания» или книгоматы установили в московских парках.

В России заработали первые автоматы по выдаче книг. Об этом сообщает «Литературная газета» со ссылкой на руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина.

По его словам, один книгомат вмещает в себя около 350 изданий. Так называемые «библиотеки самообслуживания» установлены в московских парках.

Для использования необходим единый читательский билет. Вернуть книгу необходимо в то же устройство в течение 30 дней. Есть возможность продлить срок хранения.