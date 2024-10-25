В России выросли продажи автомобилей люксовых сегментов

В сентябре россияне приобрели 198 подержанных автомобилей сегмента Luxury, что на 5% больше, чем год назад.

В России выросли продажи автомобилей люксовых сегментов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные агентства «Автостат».

Отмечается, что динамика покупок увеличивается третий месяц подряд. В сентябре россияне приобрели 198 подержанных автомобилей сегмента Luxury, что на 5% больше, чем год назад. Всего по итогам девяти месяцев 2024 года в России было куплено 1679 подержанных люксовых автомобилей.

Среди самых популярных марок Bentley, Rolls-Royce, Lamborghini и Maserati. Также автолюбители в первый месяц осени приобрели 18 подержанных Ferrari и семь Aston Martin.