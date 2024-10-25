В России впервые появились халяльные квас и мохито

Процедура сертификации включала проверку всех этапов производства продукции, начиная с отбора ингредиентов и заканчивая упаковкой готового продукта.

В России впервые появились халяльные квас и мохито. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «Очаково».

Отмечается, что данные продукты — первые отечественные товары в своей категории, которые получили сертификат халяль.

Процедура сертификации включала проверку всех этапов производства продукции, начиная с отбора ингредиентов и заканчивая упаковкой готового продукта.