Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 25
Сбт, 26
Вск, 27
10°
ЦБ USD 96.67 -0.07 26/10
ЦБ EUR 104.81 0.3 26/10
Нал. USD 96.25 / 96.55 25/10 18:25
Нал. EUR 103.17 / 104.55 25/10 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Что приготовить? Спросите Шефмаркет!
«Шефмаркет» запустил доставку в Рязани полтора месяца н...
7 часов назад
540
В Рязанском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Зажги чайник»
Пьеса по-хорошему странная. Некоторые рязанцы уходили с...
23 октября 16:14
3 320
В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиа...
Второго сентября торжественно открылось реконструирован...
22 октября 15:14
5 400
Секреты предпринимательского успеха. В Рязани прошла первая Альфа-Конф...
Главная тема Альфа-Конфы в Рязани была сформулирована л...
22 октября 10:00
5 877
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В России с 2025 года мигрантам начнут выдавать электронные паспорта
В Москве с 2025 года в экспериментальном режиме начнут выдавать иностранным гражданам электронные паспорта, с помощью которых можно будет проверить всю актуальную информацию о них.

В Москве с 2025 года в экспериментальном режиме начнут выдавать иностранным гражданам электронные паспорта, с помощью которых можно будет проверить всю актуальную информацию о них. Об этом в пятницу, 25 октября, рассказал журналистам ТАСС мэр столицы Сергей Собянин.

«В электронное удостоверение иностранного гражданина будет закачана вся информация: когда приехал, какие биометрические данные, где он работает, где прописан, где зарегистрирован и так далее», — отметил Собянин.

Уточняется, что у полицейских во время рейдов будет считывающее устройство, которое сможет проверять электронные паспорта и определять наличие возможных правонарушений. Если с документом что-то окажется не в порядке, то полицейский применит к мигранту соответствующие меры.

«Зафиксировав у себя на гаджете эту историю, он не может его уже отпустить: если там горит красным, что он находится в розыске, что он просрочил время пребывания, что у него есть нарушение миграционного режима», — пояснил Собянин.

Он добавил, что с 2025 года в рамках эксперимента на Московском авиационном узле будет введен биометрический контроль даже для тех прибывающих иностранцев, которым не требуется въездная виза в России.

«По прилете в Москву граждане из безвизовых стран будут проходить биометрический контроль — фотографирование, отпечатки пальцев. Для этого принят федеральный закон о возможности проведения такого эксперимента», — сказал Собянин.

По его словам, это позволит «выйти на новый уровень раскрываемости преступлений».