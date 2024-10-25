В России с 2025 года мигрантам начнут выдавать электронные паспорта

В Москве с 2025 года в экспериментальном режиме начнут выдавать иностранным гражданам электронные паспорта, с помощью которых можно будет проверить всю актуальную информацию о них.

В Москве с 2025 года в экспериментальном режиме начнут выдавать иностранным гражданам электронные паспорта, с помощью которых можно будет проверить всю актуальную информацию о них. Об этом в пятницу, 25 октября, рассказал журналистам ТАСС мэр столицы Сергей Собянин.

«В электронное удостоверение иностранного гражданина будет закачана вся информация: когда приехал, какие биометрические данные, где он работает, где прописан, где зарегистрирован и так далее», — отметил Собянин.

Уточняется, что у полицейских во время рейдов будет считывающее устройство, которое сможет проверять электронные паспорта и определять наличие возможных правонарушений. Если с документом что-то окажется не в порядке, то полицейский применит к мигранту соответствующие меры.

«Зафиксировав у себя на гаджете эту историю, он не может его уже отпустить: если там горит красным, что он находится в розыске, что он просрочил время пребывания, что у него есть нарушение миграционного режима», — пояснил Собянин.

Он добавил, что с 2025 года в рамках эксперимента на Московском авиационном узле будет введен биометрический контроль даже для тех прибывающих иностранцев, которым не требуется въездная виза в России.

«По прилете в Москву граждане из безвизовых стран будут проходить биометрический контроль — фотографирование, отпечатки пальцев. Для этого принят федеральный закон о возможности проведения такого эксперимента», — сказал Собянин.

По его словам, это позволит «выйти на новый уровень раскрываемости преступлений».