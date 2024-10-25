В России предложили ужесточить наказание за неоплату проезда на платной дороге

Штрафы хотят увеличить с 1,5 до 10 тысяч рублей для легковушек.

Минтранс РФ предложил ужесточить наказание за неоплату проезда на платной дороге. Об этом пишут «Известия».

Документом предлагается увеличить штраф с 1,5 до 10 тысяч рублей для легковых и с пяти до 30 тысяч рублей для грузовых автомобилей.

Также в ведомстве считают необходимым отменить скидку 50% при оплате штрафа в течение 20 дней и ввести штраф 50 тысяч рублей для иностранных перевозчиков.