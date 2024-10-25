В России появилось общественное движение участников СВО

Оно будет оказывать содействие в различных видах помощи и поддержки его участникам в решении социальных и бытовых проблем, проведении медицинской, социальной реабилитации.

В России появилось общественное движение участников СВО"Войсковое братство «СВОи». Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на Минобороны.

Оно будет оказывать содействие в различных видах помощи и поддержки его участникам в решении социальных и бытовых проблем, проведении медицинской, реабилитации, в развитии и поддержке соцактивности участников движения. Осуществлять работу по увековечению памяти погибших.