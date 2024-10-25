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В России могут поднять оплату за капремонт для части домов
Минстрой прорабатывает вопрос введения дифференцированного подхода оплаты капитального ремонта. Предполагается, что она будет зависеть в том числе от наличия лифта в доме.

В России могут поднять оплату за капремонт для части домов. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, Минстрой прорабатывает вопрос введения дифференцированного подхода оплаты капитального ремонта. Предполагается, что она будет зависеть в том числе от наличия лифта в доме. Ведомство готовит соответствующие поправки в Жилищный кодекс.

В случае их принятия плата за капремонт в домах с изношенными лифтами может увеличиться. При этом в помещениях без подъемников сумма в квитанциях не сократится.