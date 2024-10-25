В России могут поднять оплату за капремонт для части домов

Минстрой прорабатывает вопрос введения дифференцированного подхода оплаты капитального ремонта. Предполагается, что она будет зависеть в том числе от наличия лифта в доме.

В России могут поднять оплату за капремонт для части домов. Об этом сообщают « Известия ».

По данным издания, Минстрой прорабатывает вопрос введения дифференцированного подхода оплаты капитального ремонта. Предполагается, что она будет зависеть в том числе от наличия лифта в доме. Ведомство готовит соответствующие поправки в Жилищный кодекс.

В случае их принятия плата за капремонт в домах с изношенными лифтами может увеличиться. При этом в помещениях без подъемников сумма в квитанциях не сократится.