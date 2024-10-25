В Москве двухлетнего мальчика насмерть придавило телевизором

В Москве двухлетнего мальчика насмерть придавило телевизором. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщил Telegram-канал «Shot».

Трагедия случилась в столичном районе Царицыно, в доме на Ереванской улице. Ребенок был в комнате, когда мать отвлеклась на домашние дела. Мальчик подошел к телевизоре на тумбе, стал трогать их, из-за чего техника упала на ребенка.

Пострадавшего экстренно доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой. Врачи два месяца боролись за его жизнь, но ребенок не выжил.