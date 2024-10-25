В Коми беременная женщина сорвалась с пятого этажа при побеге из квартиры

В Коми беременная женщина сорвалась с пятого этажа при побеге из квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канада, девушку в квартире запер ее молодой человек. Он пытался не дать его возлюбленной купить пива из-за беспокойства о ее здоровье и здоровье будущего малыша.

Около 10 часов вечера девушка связала себе веревку из простынь и полезла в окно, однако полотна не выдержали ее веса и она рухнула вниз.

Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, переломы таза и бедра. С ребенком, предварительно, все в порядке.