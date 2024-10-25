В Госдуме раскритиковали решение ЦБ о повышении ключевой ставки

По словам депутата Новичкова, бороться с инфляцией нужно не ростом ключевой ставки, а созданием условий для развития экономики и созданием новых производств.

В Госдуме раскритиковали решение ЦБ о повышении ключевой ставки. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на доктора экономических наук, депутата Николая Новичкова.

Отмечается, что экономический рост в России в 2024 году составит 3,6%, но в 2025 году ожидается его замедление.

По его словам, бороться с инфляцией нужно не ростом ключевой ставки, а созданием условий для развития экономики и созданием новых производств.

«Поэтому ключевую ставку надо снижать и создавать условия для дальнейшего роста внутреннего потребления и обеспечения экономического роста», — сказал Новичков.

Напомним, Центробанк поднял ключевую ставку до 21%.