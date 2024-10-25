В Госдуме предложили создать единый реестр коммунальных объектов

Отмечается, что высокий износ коммунальной инфраструктуры является сегодня основным фактором потери ресурсов в сетях и причиной их аварийности.

В Госдуме предложили создать единый реестр коммунальных объектов. Об этом сообщил депутат Владимир Кошелев.

По его словам, данный реестр должен отображать полные сведения об инженерных объектах и их собственниках, протяженность и степень износа, мощность, предельную нагрузку, плановые сроки текущего и капитального ремонта.

Отмечается, что высокий износ коммунальной инфраструктуры является сегодня основным фактором потери ресурсов в сетях и причиной их аварийности.