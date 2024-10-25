В Челябинской области жители устроили сход после задержания подозреваемых в убийстве таксистки

В Челябинской области жители устроили сход после задержания подозреваемых в убийстве таксистки. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщил Telegram-канал «Baza».

Инцидент произошел в Коркино. Труп 40-летней женщины с ножевыми ранениями в области груди обнаружили вечером 23 октября. В преступлении заподозрили двух юношей в возрасте 16 и 19 лет. По данным портала, оба — представители местной цыганской диаспоры.

Местные жители после задержания устроили сход около домов подозреваемых. Люди кидали камни, ломали забор, поджигали жилища и автомобили. В один момент из дома открыли огонь дробью, ранения в шею и бедро получили два человека.

К устранению беспорядков привлекли полицию и Росгвардию.

Также местный следком сообщил, что в результате задержали 56-летнего главу цыганской диаспоры. По версии следствия, именно он стрелял по людям из ружья. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».