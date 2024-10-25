Улицу Мюнстерскую в Рязани благоустроят за 52 миллиона

Работы выполнят до 1 июля 2025 года.

Улицу Мюнстерскую в Рязани благоустроят за 52 миллиона 380 тысяч 730 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

В документах указано, что для Мюнстерской улицы закупят три скамейки, три урны, 14 уличных фонарей.

Планируются работы по озеленению, благоустройству и реконструкции.

На улице обновят дорожное покрытие, вымостят дорожки брусчаткой окрасят фасады, высадят кустарники и деревья, включая сосны.

Благоустройство выполнят до 1 июля 2025 года. Заказчик — управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

Фото: скриншот сервиса «Яндекс Карты».