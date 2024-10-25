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Студенты ГИТИСа оценят рязанское театральное мастерство на «Зеркале сцены»
В течение недели пройдут показы, а 31 октября состоится церемония вручения наград в Театре драмы.

Восемь студентов, юных театральных критиков, приехали в Рязань для оценки театрального мастерства на фестивале «Зеркало сцены. Они будут смотреть спектакли, участвовать в их обсуждении, а также писать рецензии, сообщили на пресс-конференции 25 октября.

«Впервые за все годы проведения фестиваля у нас будет работать лаборатория молодых театральных критиков, студентов театроведческого факультета Российского института ГИТИС», — заявил директор театра кукол, председатель рязанского отделения Союза театральных деятелей.

Руководителем лаборатории назначена Марина Тимашева. В рамках этого проекта студенты ГИТИСа смогут выбрать лауреата в номинации «Премия театральных журналистов».

На фестиваль «Зеркало сцены» каждый театр в Рязани представляет два спектакля. Афиша этого года включает в себя девять представлений. Фестиваль начнется 25 октября со спектакля «Дубровский» (12+) в Рязанском музыкальном театре.

Кириллов также рассказал, что в юбилейный для премии год произошли изменения в жюри.

«Были приняты такие краеугольные решения о том, что жюри нашего фестиваля-премии должно состоять из высокопрофессиональных и лучших экспертов в жанре театрального искусства, не имеющих отношения к нашему региону», — заявил директор театра кукол.

По его словам, это поможет справедливо оценить со стороны театральное искусство Рязани. В этом году к составу членов жюри присоединяются театральный критик Анастасия Ефремова и секретарь Союза театральных деятелей Сергей Кабайло.

В течение недели пройдут показы, а 31 октября состоится церемония вручения наград (12+) в Театре драмы.