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«Сбер» провел кейс-форум для рязанских предпринимателей
Форум в конгресс-отеле «Амакс» посетили более 500 рязанских предпринимателей. «Сбер» объединил для участников несколько форматов: small-talk, дискуссии, кейс-истории, TED-выступления.

«Сбер Бизнес» и «Деловая среда» провели кейс-форум для рязанских предпринимателей. Корреспондент РЗН. Инфо посетила мероприятие в четверг, 24 октября.

Форум в конгресс-отеле «Амакс» посетили более 500 рязанских предпринимателей. «Сбер» объединил для участников несколько форматов: small-talk, дискуссии, кейс-истории, TED-выступления.

Управляющий рязанских отделением ПАО «Сбербанк» Иван Семенов выделил несколько тенденций развития бизнеса в Рязанской области: нестабильная процентная ставка, импортозамещение (по его словам, из-за ухода иностранных компаний освободились ниши во всех сегментах — от эконом-класса до «лакшери»), перевод бизнеса в онлайн и на маркетплейсы.

«Я хочу рассказать о главной инициативе от „Сбера“ до конца 2024 года. Ежегодно мы проводим премию „Любимый малый бизнес“. Это возможность заявить о себе любому предпринимателю малого и среднего бизнеса в регионе. Мы готовы отобрать 100 лучших предпринимателей, их ждут бонусы от наших партнеров и экосистемы „Сбера“. Каждый предприниматель получит приз — один миллион на развитие бизнеса. Также мы определим десять бизнесменов в гран-при. Мы подарим им возможность посетить наш курорт на Алтае», — отметил Семенов.

Управляющий поделился, что регистрация на премию продлится до 15 ноября и призвал присутствующих попробовать свои силы и поучаствовать. Иван Семенов отдельно подчеркнул, что регистрация бесплатная.

Мероприятие посетила замминистра экономразвития региона Галина Крутова, которая пожелала бизнесменам успехов и процветания.

В дискуссии о масштабировании бизнеса участвовали основатель и гендиректор сети кофейных баров «Cofee way» Сергей Бунцевич, основатель международной сети салонов по лазерной эпиляции «Laser Love» Кира Долгова и другие эксперты в сфере бизнеса.

Бунцевич отметил, что масштабирование своего бизнеса — это игра «в долгую».

«Надо задать себе вопрос: готовы ли мы масштабировать свой бизнес. Для ответа на этот вопрос надо попробовать открыть еще один объект — так вы поймете надо ли расширяться дальше и работает ли идея», — рассказал Сергей Бунцевич.

Кира Долгова поделилась с предпринимателями лайфхаком. По ее словам, прежде чем масштабировать свой бизнес, надо понять, что не бывает идеальности. Кроме того надо разобрать продукт, его упаковку и после этого заниматься продвижением.

На выступлении мастера боевых искусств Кирилла Казакова бизнесмены сделали «зарядку на эмпатию, чтобы лучше чувствовать настроение друг-друга». На других выступлениях рязанские предприниматели разобрали интересные кейсы успехов и провалов отечественного бизнеса.