С начала года за незаконную торговлю оштрафовали почти две тысячи рязанцев
По данным мэрии, общая сумма наложенных штрафов составила три миллиона 699 тысяч рублей.
С начала года в Рязани 1684 нарушителя привлекли к административной ответственности за незаконную торговлю. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщила пресс-служба городской мэрии.
По данным ведомства, общая сумма наложенных штрафов составила 3 699 000 рублей.
Администрация города напомнила рязанцам, что покупать продукты в местах несанкционированной торговли может быть опасно для здоровья. Отмечается, что у продавцов нет санитарных книжек. Их товары не проходят проверку качества.