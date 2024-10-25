Рязанские полицейские выдворили из России девять мигрантов

Один из депортированных был осужден за преступление, связанное с незаконным оборотом оружия, еще один — за мошенничество. После освобождения из мест лишения свободы их нахождение на территории России было признано нежелательным.

Рязанские полицейские выдворили из России девять мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Один из депортированных был осужден за преступление, связанное с незаконным оборотом оружия, еще один — за мошенничество. После освобождения из мест лишения свободы их нахождение на территории России было признано нежелательным.

Кроме того, на территории Рязанской области возбуждено 2 уголовных дела за организацию незаконной миграции.

Один мигрант подвергся административному выдворению. Ранее сотрудники полиции в ходе повседневной работы по контролю за соблюдением миграционного законодательства выявил, что уроженец стран Средней Азии нарушил правила въезда или пребывания в России.

В сопровождении полицейских и судебных приставов иностранцев доставили в аэропорт «Домодедово» для отправки за свой счет в страны гражданской принадлежности.

Им также закрыли въезд в Россию на 10 лет.