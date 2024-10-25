Россиян предупредили о появлении фейкового сайта «Спецфонд ВПК»

На сайте мошенники предлагают вложить деньги в «укрепление обороноспособности государства»

Россиян предупредили о появлении фейкового сайта «Спецфонд ВПК». Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Отмечается, что на сайте мошенники предлагают вложить деньги в «укрепление обороноспособности государства». Они предлагают покупать акции крупных предприятий по цене от 10 тысяч рублей за штуку с доходностью от 90% годовых, причем среди них, например, есть непубличная компания — концерн «Калашников».

"Аферисты мотивированы не только разовым хищением средств, но и контролем над устройством жертвы через установку мобильного приложения. Так они получают доступ сразу ко всем счетам", — подчеркнули в МВД.