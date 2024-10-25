Россельхознадзор: Рязанская область в восемь раз увеличила экспорт льна

Основным покупателем остается Польша.

С начала 2024 года с территории Рязанской области экспортировано 3,871 тысяч тонн семян масличного льна, что в 8 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Основным покупателем остается Польша, импортирующая порядка 54% от общего объема продукции. В лидерах также — Республика Беларусь и Бельгия.

Семена льна и полученное из них льняное масло пользуются спросом по всему миру, благодаря своим полезным свойствам и высокому содержанию Омега-3.