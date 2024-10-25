«Разговоры о важном» могут появиться в российских детсадах

Целесообразность введения «Разговоров о важном» в детских садах сейчас прорабатывается экспертами, курс будет сформирован с учетом особенностей детей дошкольного возраста

«Разговоры о важном» могут появиться в российских детсадах. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

Как рассказали агентству в ведомстве, целесообразность введения «Разговоров о важном» в детсадах на данный момент прорабатывается экспертами. Отмечается, что курс сформируют с учетом особенностей детей дошкольного возраста.

В Минпросвещения также уточнили, что решение по формированию программы для детсадов рассмотрят эксперты после анализа потребностей детей и родителей, а также кадровых возможностей дошкольных организаций.