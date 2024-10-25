Путин обозначил позицию России в случае переговорного процесса с Украиной

По его словам, не будет ни уступок, ни разменов со стороны РФ.

Президент Владимир Путин обозначил позицию России в случае переговорного процесса с Украиной. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщил Telegram-канал «Плохие новости 18+".

«Исход должен быть в пользу России, я говорю прямо, без всякого стеснения, и должен исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя. Без всяких сомнений никаких уступок мы здесь делать не собираемся, никаких разменов не будет», — заявил глава государства.

Он добавил, что Киев два раза выступала через Турцию с предложениями к РФ и тут же отказывалась от них. Также Путин отметил, что при любых договоренностях должны соблюдаться российские интересы.