Прокуратура выявила нарушения в деятельности рязанских электросетей

Директору ГУП РО «РГРЭС» внесли представление.

Прокуратура выявила нарушения в деятельности рязанских электросетей. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

По результатам проверки выявлены факты ненадлежащей эксплуатации электрических сетей из-за их неудовлетворительного состояния, нарушения при реализации мероприятий инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства.

Также установлены факты превышения сроков восстановления электроэнергии после аварийных отключений и нарушения при присоединении абонентов.

Директору ГУП РО «РГРЭС» внесли представление. В отношении должностных лиц предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях.

«Материалы проверки в части необоснованного расходования средств предприятия на сумму свыше одного млн рублей направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении.