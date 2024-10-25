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Настоятельницу Вышенского монастыря в Шацком районе отстранили от должности
Игумения Вера родилась Полтавской области Украины в семье военнослужащих. Приняла крещение в зрелом возрасте в Троицком соборе Подольска Московской области.

Настоятельницу Успенского Вышенского монастыря в Шацком районе отстранили от должности. Об этом сообщает официальный сайт московской городской епархии.

Игуменья Вера (Ровчан) освобождена от должности и направлена для несения монашеских трудов в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области. На ее место назначена монахиня Димитрия (Лукьянова) — насельница Рождества Богородицы Снетогорского монастыря Псковской епархии.

Игумения Вера родилась Полтавской области Украины в семье военнослужащих. Приняла крещение в зрелом возрасте в Троицком соборе Подольска Московской области.

1 октября 2007 года по благословению архиепископа Рязанского и Касимовского Павла и своего духовника пришла на работу в Свято-Успенский Вышенский женский монастырь. В 2008 году была назначена экономом монастыря. В 2009 году стала заместителем настоятельницы монастыря. В 2011 году Священный Синод Русской Православной Церкви, заседание которого проходило в Киеве, утвердил указ архиепископа Рязанского и Касимовского Павла о назначении монахини Веры настоятельницей Свято-Успенского Вышенского монастыря.