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На ГРПЗ подвели итоги корпоративной Спартакиады

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) провел корпоративное первенство среди сотрудников предприятия. В мероприятии приняли участие четыре команды, в состав которых входили представители разных подразделений.

Соревнования прошли в детском спортивно-оздоровительном комплексе «Озерный», расположенном в 35 километрах от Рязани в сосновом лесу рядом с озером Сельное.

Сборные соревновались в различных дисциплинах: футбол, прыжки на скакалке, перетягивание каната, перемещение по «паутинке», эстафета, простынбол, собирание деталей на скорость в перчатках и др.

По итогам первенства первое место у команды «Фантазеры», вторую ступень пьедестала почета заняла сборная «НИИ туда — НИИ сюда», третье ­ - ­"Шериф и Ко".

«Я участвовала в Спартакиаде впервые. Организация мероприятия — на высшем уровне. Место подобрано потрясающее: можно отдохнуть от городской суеты, получить заряд позитивных эмоций и энергии на всю следующую рабочую неделю, в неформальной обстановке пообщаться с коллегами. Второе место для меня и моей команды стало приятным итогом этого дня, потому что соперники были действительно сильные. В следующем году обязательно посетим это увлекательное мероприятие еще раз», ­- отметила участница соревнований Анна Куликова.

Команды-победители наградили медалями и дипломами за призовые места. Всем участникам Спартакиады вручили памятные подарки. Организатором мероприятия выступил Молодежный центр АО «ГРПЗ».