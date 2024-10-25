МТС начала предупреждать рязанцев о телефонном мошенничестве во время разговора

МТС начала предупреждать рязанцев о телефонном мошенничестве во время разговора. Голосовое предупреждение «возможно, вам звонит мошенник» прозвучит, если незнакомый собеседник задает вопросы о персональных данных. Причем, слышать его будет только абонент."Безопасный звонок" будет полезен пожилым людям, детям, которые чаще других становятся объектом пристального внимания злоумышленников, отметил директор МТС в Рязанской области Александр Ляк. Самая высокая активность телефонных звонков от злоумышленников приходится на будние дни с 14:00 до 16:00. Реже всего такие звонки поступают в выходные дни вечером.

МТС начала предупреждать рязанцев о телефонном мошенничестве во время разговора. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Рязанцы будут получать голосовое предупреждение «возможно, вам звонит мошенник» во время разговора, если незнакомый собеседник задает вопросы о персональных данных. МТС запустила функцию «Безопасный звонок». В нем предупреждение будет слышать только абонент.

Принцип работы заключается в следующем. Искусственный интеллект на основе Big Data анализирует разговор и выявляет признаки мошенничества. Если в диалоге присутствует подозрительная активность, ИИ сразу предупреждает абонента голосовым уведомлением о потенциальной угрозе. И далее абонент сам решает продолжать ему разговор или нет. Безопасный звонок определяет большинство мошенников в течение первой минуты разговора.

По словам директора МТС в Рязанской области Александра Ляка, за последний год число и разнообразие мошеннических звонков растет.

«Людям становится все сложнее определить: мошеннический сценарий разыгрывают перед ним сейчас или нет. „Безопасный звонок“ позволит оперативно пресекать схемы злоумышленников, обезопасив телефонные разговоры наших абонентов и их данных», — добавил Александр Ляк.

Отмечается, что самая высокая активность телефонных звонков от злоумышленников приходится на будние дни с 14:00 до 16:00. Реже всего такие звонки поступают в выходные дни вечером.

Ранее компания МТС провела исследование, которое показало, как чаще всего представляются телефонные злоумышленники. Выяснилось, что мошенники предпочитают называться сотрудниками сотовых операторов (78%), сотрудниками социальных, пенсионных и налоговых служб (9%), сотрудниками банков (5%) и других ведомств.