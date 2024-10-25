Мэрия объяснила образование пробок у платного путепровода на Восточной окружной

Рязанка поинтересовалась, почему на Восточной окружной дороге у платного путепровода образовался затор. На вопрос женщины ответила пресс-служба мэрии.

Горадминистрация объяснила заторы у платного путепровода на Восточной окружной дороге. Соответствующее сообщение размещено в соцсетях в пятницу, 25 октября.

Рязанка поинтересовалась, почему на Восточной окружной дороге у платного путепровода образовался затор. На вопрос женщины ответила пресс-служба мэрии.

«Путепровод с установленным на нем оборудованием и прилегающие к нему дороги являются частными и находятся в собственности ЗАО «ИК «РПД — Рязань». Ранее мы выходили в суд с иском, чтобы обязать собственника обеспечить возможность оплаты проезда без полной остановки машин.

Арбитражный суд Рязанской области иск удовлетворил, собственник обязан обеспечить такой проезд. В настоящее время «РПД — Рязань» обжалуют это решение, они обратились в Арбитражный суд Центрального округа. Рассмотрение жалобы назначено на 25 ноября 2024 года», — отметили в горадминистрации.

Ранее рязанцы сообщали, что на Восточной окружной в Рязани из-за ремонта переезда образовалась пробка.