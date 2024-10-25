Малков встретился с полпредом президента РФ в ЦФО Игорем Щеголевым

24 октября губернатор Рязанской области Павел Малков провел совещание с представителем президента РФ Игорем Щеголевым. Совещание проходило с участием руководителей правительства Рязанской области, областной Думы, предприятий региона. На нем обсуждались вопросы поддержки ответственного бизнеса на основе ЭКГ-рейтинга.

24 октября губернатор Рязанской области Павел Малков провел совещание с представителем президента РФ Игорем Щеголевым. Совещание проходило с участием руководителей правительства Рязанской области, областной Думы, предприятий региона. На нем обсуждались вопросы поддержки ответственного бизнеса на основе ЭКГ-рейтинга. Об этом сообщает сайт правительства региона.

Щеголев подчеркнул, что президент России уделяет большое внимание поддержке отечественного ответственного бизнеса. В мае этого года главой государства подписан Указ о национальных целях развития страны, среди которых устойчивая экономика, благополучие людей, улучшение демографии. Для их достижения нужна консолидация всех ресурсов.

«Многих предпринимателей можно смело отнести к категории государственных деятелей. Помимо хорошей белой зарплаты они дают сотрудникам дополнительные гарантии, заботятся о территориях присутствия, участвуют в благотворительных проектах. Задача — на государственном уровне поддерживать такие инициативы, создавать и улучшать условия для деятельности добросовестных предпринимателей», — сказал Игорь Щеголев. Он отметил, что на основе ЭКГ-рейтинга можно внедрять понятные ответные меры поддержки, выстраивать региональные системы преференций. Необходимо распространить такой механизм на все регионы Центрального федерального округа.

Павел Малков поблагодарил Щеголева за инициативу ЭКГ-рейтинга и поддержку области в его продвижении. Он отметил, что в настоящее время ведется корректировка регионального законодательства для внедрения нового механизма на территории субъекта. Акцент — на социальной ответственности компаний. «В Рязанской области действует очень много механизмов и мер поддержки бизнеса. ЭКГ-рейтинг может серьезно повысить их эффективность. Благодаря этому сможем предоставлять дополнительные преференции, предприятия получат больше возможностей для развития. Приоритет должны иметь те, кто показывает финансовую устойчивость, платит налоги, занимается вопросами окружающей среды, дает новые рабочие места, модернизирует производство, и в целом создает комфортные условия для сотрудников. Вкладывается в дополнительные социальные проекты на территории региона», — сказал Павел Малков.

Губернатор добавил, что в Рязанской области много примеров ответственного бизнеса, который может претендовать на высокие позиции в рейтинге. Немало предпринимателей помогают участникам СВО. Павел Малков предложил также пересмотреть федеральные меры поддержки, чтобы они работали с учетом ЭКГ-рейтинга.Также Игорь Щеголев и Павел Малков посетили ПАО «Саста» — один из крупнейших станкостроительных заводов страны, объем производства которого за последнее время значительно вырос. По итогам 2024 г. он составит 270 единиц, в прошлом году было 150. На предприятии работают 1000 человек. Продукция «Састы» поставляется на машиностроительные предприятия России и экспортируется в Беларусь и Казахстан. Игорь Щеголев и Павел Малков ознакомились с работой Ряжского авторемонтного завода, спортшколы «Флагман». Вручили награды сотрудникам УФСИН по Рязанской области.