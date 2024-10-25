Курс рубля укрепился после повышения ключевой ставки Банком России

Незначительное изменение произошло относительно юаня.

Курс рубля на торгах Московской биржи укрепился относительно юаня после повышения ключевой ставки Банком России до 21% годовых. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что до публикации решения регулятора курс юаня находился на уровне 13,5 рубля (-0,36%).

После валюта ускорила снижение и находилась на отметке 13,492 рубля (-0,41%). Затем падение продолжилось и остановилось на уровне 13,49 рубля (-0,44%).

Напомним, ранее Банк России повысил ключевую ставку до 21%.