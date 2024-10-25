Комитет Госдумы одобрил проект о блокировке сайтов с незаконными услугами для мигрантов

Изменения планируют внести в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Комитет Госдумы по информполитике одобрил проект о блокировке сайтов с незаконными услугами для мигрантов и рекомендовал принять его во втором чтении. Об этом пишут РИА Новости.

Изменения планируют внести в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Проектом предлагается включать в реестр запрещенной информации сведения, содержащие предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, а также о способах организации незаконной миграции, что позволит обеспечить внесудебную блокировку таких данных.