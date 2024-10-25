Из российского военно-исторического архива пропал подлинник указа Петра II
В настоящее время неизвестно, кто и когда заменил документ на муляж. На фоне произошедшего сотрудники архива обратились в полицию.
Из российского военно-исторического архива пропал подлинник указа Петра II. Об этом пишет «112».
По информации канала, речь идет об указе о снятии Егора Фаменцына с должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на этот пост князя Григория Урусова.
Он был издан в сентябре 1727 года.
В настоящее время неизвестно, кто и когда заменил документ на муляж. На фоне произошедшего сотрудники архива обратились в полицию.