Из российского военно-исторического архива пропал подлинник указа Петра II

В настоящее время неизвестно, кто и когда заменил документ на муляж. На фоне произошедшего сотрудники архива обратились в полицию.

Из российского военно-исторического архива пропал подлинник указа Петра II. Об этом пишет «112».

По информации канала, речь идет об указе о снятии Егора Фаменцына с должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на этот пост князя Григория Урусова.

Он был издан в сентябре 1727 года.

В настоящее время неизвестно, кто и когда заменил документ на муляж. На фоне произошедшего сотрудники архива обратились в полицию.