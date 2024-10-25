Госстройнадзор проверил первый этап строительства филиала поликлиники № 11 в Рязани

Отмечается. что подрядчик уже возвел стены, пилоны, колонны, перекрытие подвала, выполнил гидроизоляцию.

Госстройнадзор проверил первый этап строительства филиала поликлиники № 11 в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается. что подрядчик уже возвел стены, пилоны, колонны, перекрытие подвала, выполнил гидроизоляцию.

«В дальнейшем в подвале будут расположены помещения для центрального стерилизационного отделения, вспомогательные, подсобные и технические помещения (ИТП, венткамеры, насосные, электрощитовая). В процессе производства работ конструкции 1 этажа», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что прокуратура потребовала аннулировать закупочную процедуру по строительству поликлиники, заключенный контракт и дополнительное соглашение, подписанное 20 марта 2024 года. Претензии прокуратуры связаны с тем, что победитель торгов документально не подтвердил наличие опыта, связанного с возведением объектов капитального строительства.

Сейчас в Арбитражном суде Рязанской области рассматривается дело о расторжении контракта. Следующее заседание запланировано на 7 ноября. Подробнее в нашей публикации.