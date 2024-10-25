Флаг России станет обязательным на автомобильных госномерах. Об этом пишет Ura.Ru со ссылкой на депутата петербургского Заксобрания Павла Крупника.
«Несмотря на то что такие „неуставные“ знаки официально не выдаются в регистрационных отделах, они пользуются неизменным спросом среди отдельных граждан, приобретающих их у частных производителей. Сложно объяснить причину, по которой гражданин Российской Федерации не желает видеть изображение государственного флага на своем автомобиле. В любом случае данная практика выглядит как вызов обществу и неуважение к государственной символике», — отметил он.
По словам Крупника, необходимые поправки внесут в ГОСТ до конца года.
В ГИБДД добавили, что хотя сейчас изображение триколора на номерах не является обязательным, работа по изменению этого положения уже ведется.