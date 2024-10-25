Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 25
Сбт, 26
Вск, 27
10°
ЦБ USD 96.67 -0.07 26/10
ЦБ EUR 104.81 0.3 26/10
Нал. USD 96.25 / 96.55 25/10 18:25
Нал. EUR 103.17 / 104.55 25/10 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Что приготовить? Спросите Шефмаркет!
«Шефмаркет» запустил доставку в Рязани полтора месяца н...
5 часов назад
458
В Рязанском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Зажги чайник»
Пьеса по-хорошему странная. Некоторые рязанцы уходили с...
23 октября 16:14
3 243
В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиа...
Второго сентября торжественно открылось реконструирован...
22 октября 15:14
5 320
Секреты предпринимательского успеха. В Рязани прошла первая Альфа-Конф...
Главная тема Альфа-Конфы в Рязани была сформулирована л...
22 октября 10:00
5 803
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Флаг России станет обязательным на автомобильных госномерах
Соответствующие изменения в ГОСТ внесут до конца года.

Флаг России станет обязательным на автомобильных госномерах. Об этом пишет Ura.Ru со ссылкой на депутата петербургского Заксобрания Павла Крупника.

«Несмотря на то что такие „неуставные“ знаки официально не выдаются в регистрационных отделах, они пользуются неизменным спросом среди отдельных граждан, приобретающих их у частных производителей. Сложно объяснить причину, по которой гражданин Российской Федерации не желает видеть изображение государственного флага на своем автомобиле. В любом случае данная практика выглядит как вызов обществу и неуважение к государственной символике», — отметил он.

По словам Крупника, необходимые поправки внесут в ГОСТ до конца года.

В ГИБДД добавили, что хотя сейчас изображение триколора на номерах не является обязательным, работа по изменению этого положения уже ведется.