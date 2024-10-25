Флаг России станет обязательным на автомобильных госномерах

Соответствующие изменения в ГОСТ внесут до конца года.

Флаг России станет обязательным на автомобильных госномерах. Об этом пишет Ura.Ru со ссылкой на депутата петербургского Заксобрания Павла Крупника.

«Несмотря на то что такие „неуставные“ знаки официально не выдаются в регистрационных отделах, они пользуются неизменным спросом среди отдельных граждан, приобретающих их у частных производителей. Сложно объяснить причину, по которой гражданин Российской Федерации не желает видеть изображение государственного флага на своем автомобиле. В любом случае данная практика выглядит как вызов обществу и неуважение к государственной символике», — отметил он.

По словам Крупника, необходимые поправки внесут в ГОСТ до конца года.

В ГИБДД добавили, что хотя сейчас изображение триколора на номерах не является обязательным, работа по изменению этого положения уже ведется.