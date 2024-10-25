Эксперт рассказал, как изменятся в России цены на бензин до конца года

Цены на бензин до конца года будут расти на уровне инфляции.

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин рассказал, как изменятся в России цены на бензин до конца 2024 года. Об этом он сообщил агентству «Прайм» в пятницу, 25 октября.

Как отметил Скрябин, цены на бензин до конца года будут расти на уровне инфляции.

По словам эксперта, в России стоимость бензина незначительно связана с динамикой нефти. Он отметил, что примерно две трети от цены литра бензина в рознице — это налоги, акцизы и сборы всех уровней. А они, по словам Скрябина, не меняются в меньшую сторону.

Поэтому, по мнению эксперта, снижения цен на топливо не стоит ждать. Эксперт добавил, что бензин может дорожать в ответ на ажиотажный спрос, но этого пока не наблюдается.