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Двух высокопоставленных рязанских приставов поместили в СИЗО из-за мошенничества
Их обвиняют в создании преступной схемы с занижением оценочной стоимости транспортных средств, арестованных в порядке исполнительных производств, и их последующей продажей по рыночной стоимости. Разницу мошенники присваивали себе.

Замруководителя УФССП по Рязанской области Сергея Новикова и начальника отделения организации исполнительного розыска, реализации имущества должников Романа Зеленского поместили в СИЗО из-за обвинения в мошенничестве. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что под стражу сотрудников УФССП поместили до 21 декабря.

Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ, части 4 — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Как сообщил Telegram-канал «Рязинформбюро», сотрудников УФССП обвиняют в создании преступной схемы с занижением оценочной стоимости транспортных средств, арестованных в порядке исполнительных производств, и их последующей продажей по рыночной стоимости. Разницу мошенники присваивали себе.

На фото — Сергей Новиков