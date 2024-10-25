Двух высокопоставленных рязанских приставов поместили в СИЗО из-за мошенничества

Замруководителя УФССП по Рязанской области Сергея Новикова и начальника отделения организации исполнительного розыска, реализации имущества должников Романа Зеленского поместили в СИЗО из-за обвинения в мошенничестве. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что под стражу сотрудников УФССП поместили до 21 декабря.
Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ, части 4 — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.
Как сообщил Telegram-канал «Рязинформбюро», сотрудников УФССП обвиняют в создании преступной схемы с занижением оценочной стоимости транспортных средств, арестованных в порядке исполнительных производств, и их последующей продажей по рыночной стоимости. Разницу мошенники присваивали себе.
На фото — Сергей Новиков