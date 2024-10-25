Два человека пострадали в ДТП на улице Качевской в Рязани

По предварительной информации, 27-летняя жительница Рязанского района, управляя автомобилем Zotye, столкнулась с Chevrolet Niva, под управлением 74-летнего местного жителя.

Два человека пострадали в ДТП на улице Качевской в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла днем 24 октября, вблизи дома № 16/1 на улице Качевской. По предварительной информации, 27-летняя жительница Рязанского района, управляя автомобилем Zotye, столкнулась с Chevrolet Niva, под управлением 74-летнего местного жителя.

Оба водителя получили травмы. Им оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.