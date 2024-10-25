Центробанк проведет голосование, чтобы выбрать дизайн для купюры в тысячу рублей

Отмечается, что россияне смогут выбрать между тремя достопримечательностями приволжских регионов для оборотной стороны купюры. Лицевая сторона с видами Нижнего Новгорода останется в дизайне 2023 года.