Центробанк проведет голосование, чтобы выбрать дизайн для купюры в тысячу рублей
Отмечается, что россияне смогут выбрать между тремя достопримечательностями приволжских регионов для оборотной стороны купюры. Лицевая сторона с видами Нижнего Новгорода останется в дизайне 2023 года.
Центробанк проведет голосование, чтобы выбрать дизайн для купюры в тысячу рублей. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Отмечается, что россияне смогут выбрать между тремя достопримечательностями приволжских регионов для оборотной стороны купюры. Лицевая сторона с видами Нижнего Новгорода останется в дизайне 2023 года.
Ранее в оборот пустили пятитысячную купюру в новом дизайне.