55 украинских военных за неделю сдались в плен

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 55 украинских военнослужащих, в том числе 39 — в Курской области.

55 украинских военных в плен. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Отмечается, что за неделю на линии боевого соприкосновения сдались в плен 55 военнослужащих ВСУ, в том числе 39 — в Курской области.

Кроме того, средствами ПВО за неделю сбиты три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, 39 реактивных американских снарядов HIMARS и 521 БПЛА. Также авиация ВКС России сбила украинский самолет МиГ-29.