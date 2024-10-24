Жительница Сасова не стала победительницей международного конкурса «Топ стюардесс — 2024»

23 октября итоги конкурса подвели в Москве. Победительницей в номинации «Королевы бала» стала Ольга Енина из Оренбурга.

Жительница Сасова не стала победительницей международного конкурса «Топ стюардесс — 2024». 23 октября итоги конкурса подвели в Москве. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Победительницей в номинации «Королевы бала» стала Ольга Енина из Оренбурга. В направлении «Королева деловой авиации» победила Марина Гулевич из Братска. В направлении «Звезда авиации» победительницей стала Снежана Петращук из Владивостока. В направлении «Будущее авиации» победила Алина Гришина из Санкт-Петербурга.

Алена Качкова из Сасова не вошла в число победителей. Ранее она вышла в финал конкурса.