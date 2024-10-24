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«Зеленый сад» начал предлагать ипотеку под 5,3%

«Зеленый сад» начал предлагать ипотеку под 5,3%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

С 22 октября Сбер возобновил выдачу кредитов по семейной ипотеке. Однако первоначальный взнос по ней теперь составляет 50,1%. Чтобы сохранить прежние 20,1%, клиенты должны платить комиссию и соответствовать ряду условий.

Отмечается, что «Зеленый сад» является партнером Сбера и находится на проектном финансировании банка. Поэтому компания предлагает эксклюзивные условия на покупку квартир в жилых комплексах «Еврокласс-4» и Skyline-2.

Первый взнос в этом случае составит 20,1% от стоимости объекта. А процент по ипотеке на весь срок кредита будет всего 5,3 (что ниже стандартных 6% при условии «семейки»).

Все подробности можно узнать в отделе продаж «Зеленого сада» по телефону 8 (4912) 77-77-77.

Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк, генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 148 от 11.08.2015 г. Застройщики: ООО СЗ ЗЕЛЕНЫЙ САД — УЮТ, проектная декларация № 62-000341 от 09.10.2024, дата публикации проекта 24.06.2022; ООО СЗ ЗЕЛЕНЫЙ САД — СТРОЙ-2, проектная декларация № 62-000305 от 09.10.2024, дата публикации проекта 30.04.2021. Подробности на сайте наш.дом.рф и по телефону 8 (4912) 77-77-77. Предложение ограничено.