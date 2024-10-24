Задержан бывший замминистра энергетики России Анатолий Яновский

По данным канала, его допрашивают по делу о хищениях.

Задержан бывший замминистра энергетики России Анатолий Яновский. Об этом пишет SHOT.

По данным канала, его допрашивают по делу о хищениях. В доме Яновского проходят обыски.

Отмечается, что показания против чиновника дали ранее задержанные по уголовному делу.

Напомним, в 2021 году Яновского освободили от должности замглавы Минэнерго, где он проработал более 20 лет. В последнее время в министерстве он курировал международное сотрудничество и угольную, сланцевую и торфяную промышленность.