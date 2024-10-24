Вероника Инзина сообщила, что ее семья выиграла суд у Перинатального центра

Ранее стало известно, что с медучреждения взыскали в пользу потерпевших компенсацию в общей сумме 3,5 миллиона рублей.

Вероника Инзина сообщила, что ее семья выиграла суд у Перинатального центра. Об этом рязанка сообщила на своей странице «ВКонтакте».

"Это правда, мы выиграли суд с перинатальным центром! Мы хотели объявить после получения решения, чтобы оно вступило в законную силу, но раз прокуратура объявила раньше, то мы подтверждаем", — написала девушка.

Напомним, в конце января 2022 года ребенок умер после того, как пробыл в коме больше месяца.

Ранее стало известно, что с медучреждения взыскали в пользу потерпевших компенсацию в общей сумме 3,5 миллиона рублей.