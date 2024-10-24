В Забайкальском крае мужчина изнасиловал и зарезал женщину

В Забайкальском крае мужчина изнасиловал и зарезал женщину. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в июне 30-летний мужчина пригласил к себе домой в общежитие ранее незнакомую 34-летнюю женщину. Во время распития спиртного он изнасиловал ее, а после решил отомстить за оказанное при изнасиловании сопротивление. Он нанес женщине не менее 6 ударов в области шеи.

Потерпевшая скончалась на месте преступления.

После убийства мужчина ножом вскрыл брюшную полость трупа потерпевшей, а на следующий день ампутировал нижние конечности на уровне коленных суставов. Тело убитой он позже спрятал на площадке подъезда, ведущего в подвальное помещение дома, где его обнаружил слесарь-сантехник.

Возбуждено уголовное дело.