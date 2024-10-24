В Рязанскую область приехал представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев

Вместе с губернатором Павлом Малковым они посещают объекты экономики и социальной сферы региона.

В Рязанскую область приехал представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Вместе с губернатором Павлом Малковым они посещают объекты экономики и социальной сферы региона.

Уже ознакомились с работой Ряжского авторемонтного завода, посетили также физкультурно-оздоровительный комплекс «Флагман», на базе которого работает спортивная школа.