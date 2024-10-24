В Рязани за взяточничество осудят экс-сотрудника ГАИ

По версии следствия, он за «вознаграждение» формально осматривал транспортные средства, перевозящие опасные грузы; за каждое продленное или новое свидетельство инспектор получал тысячу рублей, половину из которых передавал своему руководителю.

В Рязани за взяточничество осудят экс-сотрудника ГАИ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего инспектора Центра дорожного и технического надзора рязанской Госавтоинспекции. По данным «Вида сбоку», речь идет о капитане полиции Василии Короткове.

По версии следствия, он за «вознаграждение» формально осматривал транспортные средства, перевозящие опасные грузы; за каждое продленное или новое свидетельство инспектор получал тысячу рублей, половину из которых передавал своему руководителю.